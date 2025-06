Quartu, sfonda il portone di casa della ex e tenta di entrare in camera: arrestato un 24enne

La scena si è consumata nella notte, in un’abitazione qualunque di Quartu Sant’Elena. Ma quel portone divelto e quella camera da letto che stava per essere violata raccontano una storia di ossessione e paura, non certo d’amore. Un ragazzo di 24 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa, gravissima, di aver tentato di introdursi con la forza nella casa della sua ex compagna, una studentessa coetanea, per compiere – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – un atto sessuale contro la sua volontà.

Secondo le indagini coordinate dalla Compagnia dei carabinieri di Cagliari, con il supporto della Stazione locale, il giovane avrebbe fatto irruzione nell’appartamento dopo aver sfondato il portone d’ingresso, tentando poi di raggiungere la camera della ragazza. L’intervento delle forze dell’ordine, allertate probabilmente da un vicino o dalla stessa vittima, ha evitato il peggio: il ragazzo è stato bloccato e immobilizzato prima che potesse compiere qualunque ulteriore azione.

Ma l’episodio rappresenta soltanto l’ultimo atto di un percorso persecutorio iniziato mesi fa. Dal luglio 2024, la giovane avrebbe subito una serie continua di pedinamenti, molestie e messaggi ossessivi, al punto da vivere in uno stato di ansia costante e timore per la propria incolumità. Un quadro riconosciuto come tipico della violenza di genere, che non ha bisogno di lividi visibili per essere devastante.

È stato attivato il protocollo del “Codice Rosso”, che consente l’intervento rapido della giustizia e delle strutture di protezione. La vittima è stata immediatamente affidata a un percorso di tutela, e informata sui servizi di sostegno messi a disposizione dai centri antiviolenza presenti sul territorio.

Il giovane è stato condotto nel carcere di Uta, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria. Intanto le indagini proseguono, con l’obiettivo di ricostruire ogni dettaglio della vicenda e accertare l’eventuale presenza di altre condotte penalmente rilevanti.

Nel nostro Paese si parla spesso di emergenza. Ma l’emergenza non è solo nei numeri. È nel fatto che una ragazza, nel 2025, debba ancora vivere barricata in casa, in attesa che qualcuno venga a salvarla da chi dice di amarla.