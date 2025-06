Villacidro, via le ultime carrozze Keller: entro metà giugno l’area sarà liberata

Un passo avanti verso la piena riqualificazione dell’area industriale dismessa dell’ex Keller. Sono in corso le operazioni di rimozione delle ultime venticinque carrozze ferroviarie che da oltre dieci anni giacevano all’interno dello stabilimento abbandonato. Con la partenza degli ultimi convogli, prevista entro metà giugno, il sito – di proprietà del Consorzio Industriale – sarà finalmente libero da ingombri e potrà tornare attrattivo per futuri investimenti produttivi o commerciali.

Ad oggi, dodici carrozze sono già state trasferite, rispettando il cronoprogramma concordato con Trenitalia su impulso del Consorzio Industriale. Restano da movimentare otto convogli di Trenitalia nazionale e cinque di Trenitalia Sardegna.

A differenza della prima fase, avvenuta nel settembre 2024 su rotaia attraverso la diramazione ferroviaria che collega la Keller allo snodo di Sanluri Stato, questa seconda tranche avviene esclusivamente su gomma, con trasporti eccezionali notturni. La scelta logistica consente di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità ordinaria e di garantire standard elevati di sicurezza.

Le carrozze vengono caricate, telonate e trasferite nei siti di destinazione, situati a Cairo Montenotte (Savona) e a Cagliari, dove saranno completate le attività di scarico e sistemazione.

La rimozione dei convogli – che non erano di proprietà né della ex Keller né del Consorzio – rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di valorizzazione dell’area. Dopo anni di abbandono e incertezze, si apre così la prospettiva concreta di nuovi sviluppi per uno degli spazi industriali storici del Medio Campidano.