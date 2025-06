Alghero, nuova caduta al teatro civico: torna l'allarme sicurezza sulle scale

Un’altra caduta al Teatro Civico di Alghero riaccende l’attenzione sulla sicurezza della struttura. Nella giornata del 4 giugno, una giovane è inciampata su uno dei gradini dell’ingresso principale, riportando una forte distorsione alla caviglia che, secondo quanto comunicato, le impedirà di lavorare per diverso tempo. La ragazza, impiegata con contratto a termine, sarebbe stata accompagnata da familiari al pronto soccorso.

L’episodio è stato segnalato formalmente al Comune di Alghero tramite una comunicazione inviata anche al consigliere comunale Christian Mulas. Una denuncia dettagliata, che racconta come nei giorni precedenti si fosse già verificata un’altra caduta — fortunatamente con esiti meno gravi — e che rievoca il tragico episodio del 2017, quando una donna perse la vita precipitando dalle stesse scale.

Il consigliere Mulas, presidente della Commissione consiliare Sanità, aveva già protocollato un’interrogazione il 3 giugno chiedendo conto dello stato di sicurezza dell’intero edificio. «Vogliamo sapere se il Teatro è conforme alle normative vigenti», ha dichiarato, facendo riferimento alle scale, alle uscite di sicurezza, all’illuminazione, agli impianti e all’accessibilità per i disabili.

Nel testo dell’interrogazione viene ricordato come già sette anni fa un’indagine evidenziò criticità nella struttura e come, nonostante tutto, il teatro sia ancora oggi utilizzato per spettacoli scolastici e pubblici. Si chiede inoltre se l’ASPRESAL sia mai stata coinvolta, se esista un piano di manutenzione e se il personale sia formato in materia di sicurezza, emergenze e primo soccorso.

Chi entra oggi al Teatro Civico — che sia un attore, uno spettatore, un addetto alla sicurezza o un bambino in gita — ha il diritto di sapere se quei gradini sono sicuri. E la città ha il dovere di rispondere. Perché se la cultura deve salire sul palco, non può farlo inciampando su scale pericolose.