Santa Maria La Palma: torna “BimBici”, la ciclopasseggiata degli alunni verso il Lago Baratz

È giunta alla tredicesima edizione “BimBici”, la manifestazione ciclistica scolastica promossa dall’associazione Impegno Rurale ODV in collaborazione con le scuole della borgata di Santa Maria La Palma, che anche quest’anno chiude l’anno scolastico con una giornata di sport, educazione ambientale e comunità.

Giovedì 5 giugno 2025, oltre cento tra bambini, insegnanti, personale ATA e volontari percorreranno in bicicletta un tragitto di circa 10 chilometri tra le campagne della Nurra, attraversando la borgata di Villassunta fino a raggiungere il CEAS del Lago di Baratz, struttura messa a disposizione dal Comune di Sassari. Un evento che unisce scuola, territorio e sostenibilità, nato nell’anno scolastico 2009/2010 e diventato oggi un appuntamento fisso per tutto il comprensorio.

«La bicicletta è ormai il mezzo di trasporto più usato tra i giovani, e il nostro territorio potrebbe essere valorizzato per questo, grazie alla presenza di una rete di strade poderali che ben si prestano alla trasformazione in percorsi ciclabili ad uso turistico e ambientale», sottolinea l’associazione nel suo comunicato. Una riflessione che va ben oltre l’evento scolastico, e che propone una visione strategica per la mobilità dolce in un’area ad alta vocazione agricola e turistica, sede della Cantina di Santa Maria La Palma, agriturismi e aziende agricole.

Il progetto è frutto di una sinergia ampia, che coinvolge il 3° Istituto Comprensivo “La Cunetta”, l’Istituto A. Roth di Alghero con una nutrita rappresentanza della sezione sportiva, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia Locale, Compagnia Barracellare), la Protezione Civile E.R.A. di Alghero e gli assessorati all’Ambiente del Comune di Sassari e alla Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Alghero, che ha garantito il trasporto degli studenti con il servizio scuolabus. Il trasporto delle biciclette è curato dal Centro Sociale Impegno Rurale.

La partenza è fissata per le ore 9:30 dalla piazza centrale della borgata. Dopo la pausa al CEAS, con merenda e riposo, la carovana rientrerà a Santa Maria La Palma.

BimBici non è solo una pedalata: è il simbolo di un’educazione che parte dalla scuola per raggiungere il territorio, stimolando nei bambini e nelle famiglie il senso di appartenenza, il rispetto per l’ambiente, e l’idea che anche una semplice bicicletta possa diventare strumento di libertà, salute e scoperta.

L’associazione Impegno Rurale ODV, nella persona del presidente Sergio Melis, rinnova il proprio impegno per una scuola che non si chiude in aula, ma che pedala, guarda avanti, e costruisce comunità.