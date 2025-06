Bosa, approvato il progetto esecutivo: completamento per 150 nuovi loculi al cimitero

a Giunta comunale di Bosa ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dei 150 nuovi loculi del cimitero cittadino, rimasti incompiuti per anni. I lavori, avviati nel 2020 grazie a un finanziamento regionale da 250mila euro, si erano fermati prima per l’emergenza Covid, poi definitivamente nel 2023, a causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali.

Ora le opere riprenderanno e verranno concluse: i tre corpi di fabbricato, oggi allo stato grezzo, saranno rifiniti con rivestimenti marmorei, come previsto nel progetto approvato. Terminati i lavori, l’amministrazione valuterà la modalità più adeguata per mettere i nuovi loculi a disposizione della cittadinanza, tramite vendita o concessione.

Dopo la sospensione, dai lavori già eseguiti sono emerse economie per 104mila euro. A questi, nel 2022, il Comune ha aggiunto altri 80mila euro di fondi propri, portando a 184mila euro la dotazione complessiva per completare l’opera.

Spetta ora agli uffici comunali procedere con l’appalto e l’aggiudicazione. L’amministrazione sta anche valutando la possibilità di costruire ulteriori loculi utilizzando eventuali economie residue.

«Portiamo a compimento un altro progetto rimasto bloccato a causa di svariate complicazioni che sono sopravvenute negli anni e che la nostra amministrazione ha risolto definitivamente. Ora si potrà finalmente procedere al completamento delle opere», dichiarano il sindaco Alfonso Marras e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda.

Un gesto concreto, che restituisce decoro al cimitero cittadino e offre una risposta attesa da tempo dalla comunità di Bosa.