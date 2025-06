Cronaca L’Arma celebra il 211° anniversario della fondazione, il Nuovo Sindacato Carabinieri: “Grazie a donne e uomini in prima linea, con il Comandante Generale Salvatore Luongo guardiamo al futuro”

In occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, l’Italia rende omaggio a una delle Istituzioni più amate e riconosciute del Paese. In questa giornata di profondo valore storico, il Nuovo Sindacato Carabinieri dedica un pensiero speciale a tutte le donne e a tutti gli uomini che, ogni giorno, servono con dedizione, coraggio e spirito di sacrificio. “È la festa dei carabinieri in prima linea – dichiarano i segretari nazionali Vincenzo Incampo e Igor Tullio – che, tra mille difficoltà, garantiscono la sicurezza dei cittadini, spesso pagando un prezzo personale altissimo e compiendo atti di eroismo che non sempre vengono messi in luce, neanche da parte di alcuni vertici di comando”. Una realtà, quella dell’Arma, che si confronta oggi con una sofferenza organica di oltre 12.000 unità: un dato allarmante che pesa sul benessere del personale e sulla capacità di risposta operativa. In questo contesto, NSC esprime profonda gratitudine al Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo per aver saputo imprimere un nuovo corso fondato sull’ascolto, sull’inclusione e sul dialogo con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari. “La sua visione aperta e lungimirante è oggi riconosciuta da tutta l’Arma – sottolineano Vincenzo Incampo e Igor Tullio – ed è segno di un’autorità che sa farsi coscienza attenta alle esigenze di chi indossa ogni giorno la nostra uniforme, oltre che guida autorevole”. “L’Arma vive una fase cruciale – spiegano i rappresentanti del Nuovo Sindacato Carabinieri – ed è tempo di scelte chiare e coraggiose”. “Chi ha scelto di non interpretare il cambiamento – concludono i segretari – va lasciato al passato: la nuova frontiera dell’Istituzione è fatta di partecipazione, trasparenza e rispetto per il valore umano del carabiniere”.