Alghero, cartello abbandonato lungo la strada per Capo Caccia: segnalazione di Mulas e rimozione in 72 ore

Ad Alghero c’è chi ancora crede che una località turistica si giudichi anche da un cartello. E non ha torto. Quando quel cartello, accartocciato nella cunetta accoglie i visitatori della Riviera del Corallo, il messaggio è chiaro: qui, il decoro si è perso per strada.

La segnalazione è arrivata il 31 maggio, puntuale come ogni settimana, dalla voce di Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Ambiente. “Giace abbandonato nella cunetta, in balia delle intemperie e dell'indifferenza”, aveva scritto, paragonando la scena a “un set da film western”. Non bastasse, aggiungeva: “Nel periodo estivo quella strada è percorsa da numerosi turisti. Il primo messaggio che ricevono è quello di un territorio trascurato”. Nessuna esagerazione, solo cronaca.

Eppure, questa volta, la risposta è arrivata. E in fretta. Dopo appena tre giorni dalla denuncia, il cartello è stato rimosso, come conferma lo stesso Mulas: “A seguito della mia segnalazione, in qualità di Presidente della Commissione consiliare Ambiente, Area Marina Protetta e Parco di Porto Conte, è stato rimosso un grande cartello informativo che, da tempo, giaceva in una cunetta lungo la strada panoramica di Capo Caccia”.

Un intervento che, seppur minimo nella sostanza, ha un peso simbolico. “Oltre a rappresentare un evidente problema dal punto di vista ambientale, la presenza del cartello in stato di abbandono deturpava uno dei tratti più suggestivi e importanti del nostro territorio, frequentato da cittadini e turisti, offrendo un’immagine poco decorosa del paesaggio”, prosegue Mulas, ringraziando la Direzione del Parco di Porto Conte per la prontezza e la collaborazione.

“Questo piccolo gesto testimonia quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e enti gestori per garantire la cura e la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico”, conclude. E lo fa senza slogan, senza trionfalismi. Solo con l’evidenza dei fatti.

Nel frattempo, la città continua a preparare convegni e stampare brochure. Ma intanto, almeno un cartello è stato tolto dalla polvere. Anche questo è amministrare.