Tragico schianto sulla SP38: muore un turista tedesco, due feriti gravi

DORGALI – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di martedì 3 giugno nel tratto di strada provinciale 38 tra Lloghe e Dorgali. Due automobili si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora in via di accertamento. L’impatto è stato devastante. A perdere la vita un uomo di 65 anni, cittadino tedesco, morto sul colpo.

L’uomo viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon insieme alla moglie, rimasta gravemente ferita e incastrata tra le lamiere. A liberarla sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine.

Gravi anche le condizioni degli occupanti dell’altra vettura coinvolta. Per soccorrere i feriti sono stati necessari due elicotteri dell’Areus, decollati da Olbia e Alghero, che hanno trasportato d’urgenza i pazienti nei principali ospedali della zona.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato, ma saranno gli accertamenti dei Carabinieri e i rilievi della Polizia Locale a stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La SP38 è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire l’intervento dei soccorsi, le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici.

Un altro episodio di sangue su una delle arterie interne della Sardegna, troppo spesso teatro di incidenti gravi e mortali.