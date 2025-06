Alghero: al via i lavori per il nuovo campo polivalente coperto in via XX Settembre

Non è una rivoluzione, ma poco ci manca. L'amministrazione comunale di Alghero ha dato il via al cantiere per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto nell’area esterna della scuola media “Giovanni Paolo II” in via XX Settembre. Un'opera attesa, che affonda le sue radici nella scorsa legislatura e oggi trova finalmente forma e sostanza.

I lavori del primo lotto, affidati all’impresa Safety Energy S.r.l., avranno una durata prevista fino a novembre. L'intervento, finanziato con 525.879,41 euro di fondi comunali, prevede la costruzione di un campo da gioco regolamentare per calcio a cinque, pallacanestro e pallavolo, coperto da una struttura geodetica in acciaio, sormontata da una doppia membrana in PVC. Una soluzione moderna, funzionale, pensata per coniugare l’attività scolastica con l’uso da parte di associazioni sportive del territorio.

«Diamo corso ad un'opera importante, avviata nella scorsa legislatura, nel solco di un programma che ci vede impegnati nell’impiantistica sportiva con grande attenzione e con tante opere in cantiere», ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto, intervenuto alla consegna dei lavori insieme agli assessori Francesco Marinaro ed Enrico Daga, nonché ai consiglieri comunali Gianpietro Occhioni, presidente della commissione Sport, ed Emiliano Piras, oggi presidente della commissione Urbanistica, che da assessore diede avvio al procedimento.

Ma l'ambizione non si ferma qui. Il Sindaco annuncia che è già pronto il progetto del secondo lotto, che prevede la costruzione degli spogliatoi, il completamento impiantistico e l’allestimento delle aree esterne: «Stiamo già lavorando al secondo lotto delle opere, che verranno realizzate con altri fondi che stiamo mettendo a disposizione, contestualmente alla definizione del progetto», ha aggiunto Cacciotto.

Il campo sarà predisposto per il calcio a cinque — con tutti i crismi richiesti per ospitare gare di campionato nazionale — oltre che per la pallacanestro, anche nella versione per atleti in carrozzina, e per la pallavolo a livello scolastico e ludico-ricreativo. Le segnature di campo saranno differenziate per ogni disciplina, così da garantire un uso versatile ed efficace dello spazio.

Un tassello ulteriore nel mosaico di un’amministrazione che, senza clamori, prova a lasciare segni tangibili. E se non siamo ai fasti dell’urbanistica sportiva delle grandi città, per Alghero — che del tempo ha fatto spesso il proprio limite — è già qualcosa.