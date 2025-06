Cronaca Alghero ospita il meeting internazionale del progetto Horizon Europe SECURED: verso un’Europa più sicura e innovativa nella gestione dei dati sanitari

Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025 il Dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari ad Alghero sarà il palcoscenico del meeting del mese 30 del progetto Horizon Europe SECURED (acronimo di Scaling Up Secure Processing, Anonymization and Generation of Health Data for EU Cross Border Collaborative Research and Innovation). L'evento riunirà esperti internazionali per discutere le sfide e le opportunità nella gestione sicura dei dati sanitari in Europa. SECURED è un'iniziativa finanziata dall'Unione Europea, coordinata dal Prof. Francesco Regazzoni dell’Università di Amsterdam. Il progetto mira a creare un ecosistema collaborativo per l'elaborazione, l'anonimizzazione e la generazione di dati sanitari, promuovendo la ricerca e l'innovazione transfrontaliere in Europa. Tra gli obiettivi principali vi è lo sviluppo di tecnologie avanzate per garantire la privacy dei dati, come il Secure Multiparty Computation (SMPC) e la generazione di dati sintetici, oltre alla creazione di un'infrastruttura federata per l'apprendimento automatico. L'Università di Sassari partecipa attivamente al progetto attraverso il Prof. Luca Pulina, docente ordinario di Informatica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, che contribuisce al coordinamento e allo sviluppo di strumenti per l'anonimizzazione dei dati e valutazione delle tecniche di apprendimento automatico utilizzate nel progetto. Il consorzio del progetto è composto da 17 partner europei, tra cui università, aziende (come Thales France), ma anche ospedali (come l’Hospital Infantil Universitario Nino Jesus di Madrid). Il meeting di Alghero rappresenta un momento cruciale per il progetto, in quanto consentirà ai partner di condividere i progressi raggiunti e di pianificare le prossime fasi. L'evento si inserisce nel contesto più ampio della creazione dello Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS), recentemente regolamentato dall'UE, che mira a facilitare l'accesso e lo scambio sicuro dei dati sanitari tra i Paesi membri. La città di Alghero, con l’Università di Sassari, si rivela una location ideale per questo importante evento di valore internazionale.