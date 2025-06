Cagliari, barca a vela francese si arena al Poetto: salvi i tre a bordo, operazioni rese difficili dal maltempo

Alle prime luci dell’alba, poco prima delle cinque del mattino, una barca a vela di oltre venti metri, battente bandiera francese, si è arenata di fronte alla Prima Fermata del Poetto, sul litorale di Cagliari. A bordo, tre cittadini francesi. Nessuno di loro ha riportato ferite.

La motovedetta CP307 della Guardia Costiera è intervenuta con tempestività. Gli uomini in divisa hanno raggiunto l’imbarcazione e accertato le buone condizioni di salute degli occupanti, mettendoli in sicurezza. Da allora l’unità è rimasta in zona, monitorando la situazione metro per metro, onda per onda.

Nel frattempo, anche i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto. Le operazioni, coordinate dalla Guardia Costiera, puntano al disincaglio della barca, ma non sarà cosa semplice. Il mare di scirocco, con vento teso e onde di rilievo, rende difficoltoso ogni intervento.

I tecnici stanno valutando come procedere, con l’attenzione che si deve a un’imbarcazione di grandi dimensioni incagliata in un tratto di costa sensibile, e in condizioni meteorologiche tutt’altro che favorevoli. Nessuna perdita di carburante è stata rilevata finora, e la barca sembra integra. Ma la prudenza, come sempre in mare, viene prima di tutto.