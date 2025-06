Le startup sarde chiudono con successo il Web Summit Vancouver 2025: contatti strategici, investitori internazionali e nuove opportunità di crescita

Si è conclusa positivamente la missione di Sardegna Ricerche al Web Summit Vancouver 2025, una delle principali fiere mondiali dedicate all’innovazione tecnologica. Dal 27 al 30 maggio, sette startup isolane hanno preso parte all’evento internazionale ospitato al Vancouver Convention Centre, che ha registrato oltre 15.000 presenze tra investitori, acceleratori, aziende, media e professionisti del settore tech.

Le imprese sarde hanno partecipato all’interno della collettiva italiana curata da ICE-Agenzia, nell’ambito di un programma di internazionalizzazione finanziato e organizzato da Sardegna Ricerche. Le realtà isolane si sono distinte per l’elevata qualità tecnologica dei loro progetti, attirando l’attenzione di numerosi operatori del mercato nordamericano, tra cui investitori, potenziali partner industriali e clienti strategici.

«Un bilancio più che positivo per una missione che conferma la capacità delle imprese innovative sarde di competere nei contesti globali più avanzati» ha dichiarato Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche. «Il Web Summit si è confermato un palcoscenico ideale per valorizzare il talento e le tecnologie sviluppate nella nostra isola. Le startup hanno ottenuto visibilità, credibilità e contatti concreti: questo dimostra che l’ecosistema dell’innovazione sardo ha tutte le carte in regola per essere protagonista anche fuori dai confini nazionali».

Durante i quattro giorni della fiera, le startup hanno preso parte a incontri B2B, sessioni di pitch e momenti di networking strategico, ottenendo riscontri significativi in termini di contatti utili e potenziali sviluppi commerciali. Le imprese hanno inoltre partecipato a un evento esclusivo di networking promosso dalla Camera di commercio canadese in collaborazione con l’Unione Europea.

Tra le aziende coinvolte:

Icarus , attiva nella sanità digitale, ha presentato un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per la gestione degli appuntamenti medici. « L’organizzazione di Sardegna Ricerche ci ha permesso di proseguire quelli che sono i nostri contatti e di crearne di nuovi, di avere una vera possibilità di portare la nostra soluzione in Canada » ha dichiarato Carlo Usai .

LinkaLab , specializzata in data governance e AI, ha sottolineato la rilevanza di questo tipo di eventi. « Ognuna di queste fiere può portare grandi opportunità e sfide di sviluppo » ha detto Antonio Agabio . « È stata un’occasione importante per comprendere l’interesse del mercato e avere un feedback a livello internazionale ».

Active Label , che sviluppa etichette intelligenti per il monitoraggio della catena del freddo, ha evidenziato l’obiettivo di internazionalizzazione. « Siamo venuti qui per espandere il nostro mercato fuori dall’Italia e dall’UE » ha spiegato Andrea Pinna .

NowTech Solutions , creatrice del sistema di allerta sismica SeismicGuard , ha parlato di un’esperienza stimolante: « L’innovazione e l’inclusione che ha generato questa fiera non accadevano da tempo. Abbiamo avuto l’opportunità di creare un grande network, tanti contatti e mostrare quanto anche dalla Sardegna possano arrivare soluzioni in grado di avere un impatto globale » ha dichiarato Francesco Petretto .

Lapper , app di coaching sportivo alimentata da AI, ha raccolto ampi consensi. « Abbiamo raccolto un sacco di connessioni interessanti e ottenuto un riscontro positivo sull’interesse per il nostro prodotto » ha riferito Massimo Cesaraccio .

Certy , impegnata nella cybersecurity con un agente AI in grado di simulare attacchi informatici, ha ribadito il valore della partecipazione collettiva. « Venire con una delegazione consente di fare massa critica e avere maggiore visibilità per tutto l’ecosistema sardo » ha affermato Riccardo Sanna .

Zephorum, piattaforma legaltech per la gestione della memoria e del lascito digitale, ha apprezzato anche le sinergie interne alla missione. «Siamo qui per esplorare le potenzialità di crescita in Canada e abbiamo avuto contatti interessanti con investitori e potenziali clienti» ha detto Matilda Harris.

La partecipazione al Web Summit Vancouver 2025 ha rappresentato un momento cruciale per rafforzare la proiezione internazionale delle startup sarde e per confermare la validità del lavoro svolto negli ultimi anni da Sardegna Ricerche sul fronte dell’innovazione, della tecnologia e dell’internazionalizzazione.