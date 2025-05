Emergenza all'Asinara: turista ferita durante un'escursione, soccorsa dalla Guardia Costiera

Una caduta in bicicletta si è trasformata in un’emergenza sanitaria sabato 31 maggio sull’isola dell’Asinara, dove una turista di 31 anni è rimasta ferita a una mano durante un’escursione. L’incidente è avvenuto in località Cala d’Oliva, una delle zone più battute del Parco Nazionale, meta frequente di visitatori soprattutto nei fine settimana.

La richiesta di soccorso è stata prontamente gestita dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Porto Torres, in coordinamento con il 118 di Sassari. È stata attivata la motovedetta CP 871, sulla quale si trovava personale sanitario pronto a intervenire direttamente sull’isola.

La motovedetta ha raggiunto Cala d’Oliva, dove i soccorritori hanno prestato le prime cure alla giovane infortunata e l’hanno imbarcata in sicurezza. Il trasferimento è avvenuto via mare fino al porto di Porto Torres, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del servizio 118 per il trasporto immediato al Pronto Soccorso di Sassari.

La donna è stata presa in carico dal personale medico per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non sono gravi, ma la dinamica dell’incidente e la complessità logistica dell’intervento hanno richiesto un’operazione coordinata e tempestiva.

Ancora una volta, l’intervento congiunto tra Guardia Costiera e servizi di emergenza ha dimostrato l’efficienza della macchina dei soccorsi anche nei contesti più isolati come l’isola dell’Asinara.