Acli Sardegna, Presidente Fontana: sostegno a prevenzione digitale, tutelare fasce più vulnerabili

È indispensabile, dunque, una capillare opera di educazione e di sensibilizzazione volta a promuovere, in ogni sede, una piena consapevolezza dei pericoli del web. Solamente così sarà possibile coniugare le grandi opportunità di crescita offerte delle nuove tecnologie con l’indefettibile esigenza di garantire a tutti uno spazio digitale sicuro. Questioni così significative richiedono di essere esaminate in un clima di costante dialogo tra Istituzioni, esperti e rappresentanti della società civile". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio rivolto alle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani della Sardegna in occasione dell'incontro pubblico a Cagliari "Prevenzione digitale é inclusione. Conoscere per difendersi, strumenti e strategie contro truffe e frodi" organizzato da Acli Sardegna insieme a Confcooperative.

"In un mondo in continua evoluzione, nel quale le minacce informatiche si evolvono con rapidità, questo incontro invita a riflettere sulla necessità di adottare misure sempre più efficaci per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Si pensi, in particolare, agli anziani, che troppo spesso sono vittime di truffe e frodi ideate con l’obiettivo di sfruttare la fiducia e la buona fede di chi è meno abituato all’utilizzo di Internet. In questo modo una risorsa in grado di offrire un contributo prezioso in termini di sviluppo culturale ed economico della società, si trasforma in un ambiente insidioso, soprattutto per gli utenti più indifesi. In un simile scenario, la tutela dei diritti in rete costituisce una priorità assoluta.