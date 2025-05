Cagliari, insulti e minacce a un infermiere al Policlinico Casula: denunciato un 44enne

Un infermiere in servizio al triage del Pronto soccorso del Policlinico Duilio Casula di Monserrato è stato insultato e minacciato da un paziente che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha anche tentato di aggredirlo fisicamente. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 28 maggio. Il protagonista dell’aggressione, un 44enne di Calasetta, è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, mentre si trovava in attesa di visita, avrebbe rivolto pesanti insulti e minacce all’infermiere, avvicinandosi poi con fare aggressivo. L’operatore sanitario non ha riportato lesioni, grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate, che sono riuscite a bloccare l’aggressore dopo una breve colluttazione. L’uomo è stato quindi identificato e accompagnato in caserma dai carabinieri.

In relazione all’accaduto, l’agenzia ANSA riporta le parole di Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari: «Esprimo, non solo a nome mio ma anche dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, grande solidarietà e vicinanza all'infermiere del triage del Pronto Soccorso del Policlinico Duilio Casula aggredito questa notte. Una solidarietà e vicinanza che va a tutto il personale sanitario dell'Aou di Cagliari, impegnato sempre in prima linea per garantire assistenza ai cittadini, spesso in condizioni di estrema criticità».

Serra ha inoltre ringraziato i carabinieri e le guardie giurate per il pronto intervento, annunciando che la Direzione generale si costituirà parte civile nel procedimento e metterà a disposizione delle autorità le immagini video dell’accaduto. «Saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno operano con grande dedizione, sacrificio e professionalità per il bene della collettività», ha concluso.