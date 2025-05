Sassari, esplosione all’alba in via Bottego: danneggiata un’auto, paura tra i residenti

Una violenta esplosione ha turbato la quiete del quartiere Latte Dolce nelle prime ore del mattino. Intorno all’alba, una scatola di derivazione telefonica installata sulla facciata di una palazzina in via Bottego è improvvisamente esplosa, causando danni materiali e spavento tra i residenti.

La deflagrazione è stata talmente potente da mandare in frantumi i vetri dei finestrini di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. L’onda d’urto ha provocato anche danni a vetri e infissi della palazzina, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le Volanti della Questura di Sassari, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti tecnici per stabilire l’origine dell’esplosione.

Le cause del fatto sono tuttora in fase di accertamento: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude l’atto doloso. I rilievi proseguiranno anche nelle prossime ore, con l’eventuale supporto della scientifica, per verificare la presenza di inneschi o materiali esplosivi.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, svegliati di soprassalto dal forte boato.