Incidente sulla SS 125 in direzione Posada: muore una donna, grave il marito

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì sulla Strada Statale 125 in direzione Posada. Una motocicletta e un'automobile si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 54 anni, di origine francese, che viaggiava in sella alla moto insieme al marito.

L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero all’ospedale con codice rosso. Le sue condizioni sono critiche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti.

L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto.