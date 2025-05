Cronaca Aggressione all’infermiere del Pronto Soccorso del Policlinico Duilio Casula. Vincenzo Serra: «Solidarietà e vicinanza, ci costituiremo parte civile»

«Esprimo, non solo a nome mio ma anche dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, grande solidarietà e vicinanza all’infermiere del triage del Pronto Soccorso del Policlinico Duilio Casula aggredito questa notte. Una solidarietà e vicinanza che va a tutto il personale sanitario dell’Aou di Cagliari, impegnato sempre in prima linea per garantire assistenza ai cittadini, spesso in condizioni di estrema criticità». Lo dice Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, che ringrazia «i Carabinieri e le guardie giurate in turno per il tempestivo e provvidenziale intervento. La Direzione generale si costituirà parte civile e metterà a disposizione delle forze dell’ordine il materiale video dell’accaduto. Saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno operano con grande dedizione, sacrificio e professionalità per il bene della collettività».