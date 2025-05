Sbarco a Teulada, rintracciati dieci migranti: l’imbarcazione non è stata trovata

TEULADA – Un nuovo episodio di sbarco autonomo si è verificato nelle scorse ore lungo il litorale meridionale della Sardegna. Dieci cittadini stranieri, presumibilmente di origine nordafricana, sono stati rintracciati nella notte in località Porto Nuovo, nel territorio di Teulada, a sud-ovest di Cagliari.

A segnalare la presenza del gruppo è stato un cittadino, che ha allertato il numero unico di emergenza 112 dopo aver notato le persone sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carbonia, con i militari della Stazione di Narcao, che hanno proceduto all’identificazione e alla messa in sicurezza dei migranti.

I dieci uomini sono stati successivamente trasferiti presso il centro di prima accoglienza di Monastir per le attività di identificazione e gli accertamenti sanitari di rito, come previsto dai protocolli. Al momento, non è stata individuata l’imbarcazione utilizzata per l’approdo: non si esclude che possa essere stata abbandonata in mare o rimossa prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’episodio conferma la persistenza di approdi irregolari lungo le coste del sud Sardegna, in particolare in tratti di litorale isolati come quello di Teulada, spesso scelti per la natura poco sorvegliata delle spiagge e per la vicinanza geografica alle rotte del Nord Africa.

Sul caso è in corso un approfondimento da parte delle autorità competenti. Le operazioni si sono svolte in coordinamento con la Prefettura e con il supporto delle strutture sanitarie locali.