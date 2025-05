Cronaca E-Distribuzione sempre in prima fila nella formazione sul territorio, anche a Sassari ed Alghero

Continuano senza sosta le attività di sostenibilità di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la Rete Elettrica di media e bassa tensione, sia nel campo della formazione sui temi della sicurezza e del rischio elettrico che sullo sviluppo della rete elettrica in Sardegna, coinvolgendo gli Istituti Tecnici Industriali Angelo Roth - Piazza Sulis di Alghero e Giovanni Maria Angioy di Sassari. Tutte le iniziative sono state realizzate in collaborazione con UNAE Sardegna. L’UNAE, Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese installatrici di Impianti, è un’associazione culturale senza scopo di lucro impegnata, attraverso la formazione e qualificazione delle imprese, nel miglioramento tecnico nell’esecuzione degli impianti elettrici e nella diffusione della cultura della sicurezza ed è diffusa in tutta Italia tramite gli Albi Regionali. All’Istituto Tecnico Industriale (I.T.I.) Angelo Roth - Piazza Sulis di Alghero e all’Istituto Tecnico Industriale (I.T.I.) Giovanni Maria Angioy di Sassari sono stati presentati gli impianti di E-Distribuzione, le modalità per ridurre al massimo il rischio elettrico e quanta l’attenzione viene prestata alla sicurezza in E-Distribuzione, ma anche i vari aspetti connessi come le varie iniziative di sostenibilità, di formazione con i Centri di Formazione e le attività legate all’ambiente con la partecipazione ai Progetti Life. Nelle due occasioni con le scuole il Presidente dell’UNAE Sardegna Giampaolo Fanti ha consegnato i premi UNAE agli studenti meritevoli dei due Istituti presentando inoltre le attività svolte dall’associazione. Un’altra iniziativa organizzata da E-Distribuzione con UNAE Sardegna è stata il Seminario sul Rischio Elettrico, svoltasi presso l’I.T.I. G.M. Angioy di Sassari, con la collaborazione di Ance CNS, Confindustria CNS, Casartigiani Sardegna, Confapi Sardegna e con il supporto dell’Ispettorato del Lavoro e della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. Tra le tematiche affrontate: dalla presentazione di E-Distribuzione con UNAE Sardegna degli impianti di distribuzione elettrica AT-MT-BT e il continuo sviluppo e rafforzamento della rete elettrica di distribuzione della Sardegna, alla gestione del Centro Operativo di Controllo e all’identificazione degli impianti di distribuzione e delle distanze di rispetto dalle linee elettriche, la CEI 11-27 e le 5 regole d’oro e, infine, gli effetti della corrente sul corpo umano. Successivamente sono intervenuti i rappresentanti dell’Ispettorato d’area metropolitana di Sassari – Marco Spiga, Fabio Meloni e Alessandro Putzolu – per discutere in merito alla Patente a crediti: obblighi del committente e obblighi delle imprese esecutrici, alla Gestione della Sicurezza nei Cantieri, ai Rischi legati ai danni da calore e condizioni climatiche, alle Piattaforme di Lavoro Elevabili, alle Novità in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti e, infine, l’Ispettore antincendi presso Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Michele Corona – ha discusso in merito alle misure di prevenzione incendi connessi alla presenza di impianti elettrici nei luoghi di lavoro e alle modalità di intervento e di gestione delle situazioni di emergenza in prossimità di impianti elettrici. Giampaolo Fanti, Presidente dell’UNAE Sardegna afferma: “Gli incontri con le scuole e i seminari formativi sono sempre ottime occasioni per coinvolgere i giovani per analizzare temi importanti e delicati riuscendo a coinvolgere tanti operatori ricordando che la sicurezza viene prima di tutto”. Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione commenta: "Ringraziamo i due ITI coinvolti per l’accoglienza e, ancora una volta, l’UNAE Sardegna per il prezioso contributo, esprimendo nel contempo grande soddisfazione per la consistente partecipazione a queste iniziative: queste forme di collaborazione tra scuole ed enti che operano sul territorio a servizio delle comunità sono molto importanti al fine della consapevolezza di quanto si fa sul territorio per la sicurezza dal rischio elettrico ma anche di quanto stiamo investendo per il continuo miglioramento del servizio e della rete elettrica.”