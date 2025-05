Cronaca Pierpaolo Carta è stato riconfermato alla presidenza dello Yacht Club Alghero.

Confermato il presidente uscente e un direttivo rinnovato per il 70%. Questo quanto deciso dall’assemblea dei soci dello Yacht Club Alghero che sabato mattina si sono ritrovati riuniti per il consueto appuntamento annuale, durante il quale il presidente in carica relaziona rispetto l’attività dell’anno trascorso. 104 le preferenze per Carta che non ha nascosto la sua soddisfazione per una rielezione che, di fatto, testimonia il buon lavoro svolto dal club durante la sua quadriennale presidenza. Dalla scuola vela, al settore agonistico, dalla comunicazione e promozione del club, alle tante attività collaterali che hanno visto protagonisti atleti, istruttori e gli stessi soci. Senza dimenticare il settore della vela latina che ha visto un notevole rilancio. A breve una nuova riunione propedeutica alla attribuzione delle varie cariche all’interno del direttivo fresco di incarico. Intanto è stato deciso di intitolare la scuola vela al socio e consigliere Paolo Emilio Zoagli, prematuramente scomparso. “Non posso che ritenermi soddisfatto per il risultato personale e quindi la rielezione a presidente di questo club che con i suoi velisti rappresenta Alghero in campo nazionale – afferma Pier Paolo Carta. Sono stati quattro anni importanti, impegnativi ma soprattutto di grandi soddisfazioni. Ringrazio i soci per la fiducia accordatami, continuerò sul percorso tracciato in questi primi quattro anni di presidenza cercando di raggiungere risultati sempre migliori in una crescita costante”.