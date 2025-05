Sardegna Ricerche porta l'innovazione sarda al Web Summit Vancouver 2025: 7 startup sulla scena tech nordamericana

Active Label (Cagliari): sviluppa etichette intelligenti per il monitoraggio della temperatura nella catena del freddo, senza componenti elettronici.

Certy (Cagliari): propone soluzioni AI per la cybersecurity simulando attacchi informatici per individuare vulnerabilità, soprattutto quelle legate al fattore umano.

Icarus (Cagliari): ha creato un assistente virtuale AI per la gestione di appuntamenti medici via telefono o WhatsApp.

Lapper (Longwave Studio) (Cagliari): app per atleti che integra coaching AI in tempo reale per sport basati su giri.