Roma, macabra scoperta sotto la Laurentina: trovati due scheletri in una grotta. Ipotesi duplice omicidio

Un ritrovamento inquietante ha scosso la Capitale. Due speleologi amatoriali, impegnati in una perlustrazione sotterranea nella zona di via Vigna Murata, nel quadrante sud della città sotto la Laurentina, hanno scoperto i resti di due corpi rannicchiati all'interno di una cavità naturale. Una scena agghiacciante, resa ancora più cupa dal sospetto che possa trattarsi di un duplice omicidio.

I due esploratori, dopo aver individuato gli scheletri in avanzato stato di decomposizione ma ancora relativamente ben conservati, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti la Polizia e gli specialisti della scientifica, insieme al medico legale.

Dalle prime analisi, i resti umani – pur ridotti a scheletro – presenterebbero condizioni compatibili con un decesso non troppo remoto. Le prime stime parlano di circa 30 anni fa, una valutazione che verrà affinata con ulteriori accertamenti forensi e di laboratorio. Saranno eseguiti esami più approfonditi per stabilire non solo l’epoca esatta del decesso, ma anche l'identità e le cause della morte.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi: quella di due senza fissa dimora che potrebbero essersi rifugiati nella grotta in cerca di riparo, ma anche quella – più inquietante – di un delitto premeditato. Gli investigatori stanno vagliando vecchi casi di sparizione e omicidio irrisolti, alla ricerca di possibili collegamenti.

Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di sabato, ma solo nelle ultime ore sono emersi i primi dettagli. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, proseguiranno nei prossimi giorni con rilievi specifici nella zona e l’analisi del DNA sui resti rinvenuti.

Una grotta nel sottosuolo urbano, un mistero sepolto da trent’anni, due vite da identificare e una verità ancora da scoprire.