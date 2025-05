Alghero, arrestato un uomo per spaccio: eroina, marijuana e metadone tra le sostanze sequestrate

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alghero hanno arrestato nella mattinata di sabato 25 maggio un uomo, colto in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato durante un normale pattugliamento nelle vie cittadine già affollate di turisti. L’uomo, visibilmente irrequieto alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un sacchetto che è stato immediatamente recuperato. Al suo interno, i Carabinieri hanno rinvenuto dieci involucri di cellophane termosaldati contenenti eroina.

La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di ulteriori dosi di marijuana e della somma di 260 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati altri 2 grammi di eroina, 54 grammi di marijuana, 110 milligrammi di metadone, materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini elettronici e 1.800 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che dirige e coordina le indagini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nella giornata odierna, al termine dell’udienza di convalida, il Giudice ha confermato l’arresto e disposto la prosecuzione della misura cautelare ai domiciliari.

Si ricorda che, per il principio di presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.