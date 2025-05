"No semus a pe", la cultura secolare del cavallo in Sardegna nel documentario in programma mercoledì 28 maggio a chiusura del festival Mente Locale Young - Le scuole italiane raccontano il territorio

.

Il frutto di queste esperienze è confluito nella realizzazione del documentario che sarà proiettato mercoledì 28 maggio al Cineteatro “O. Fallaci” di Ozieri alle 19.00, come evento conclusivo della terza edizione di Mente Locale Young – Le scuole italiane raccontano il territorio, che chiama le studentesse e gli studenti delle scuole di tutta Italia a confrontarsi con il medium cinematografico per raccontare i territori da loro abitati: un rapporto, quello con i luoghi, che si rivela una cartina al tornasole della specificità dello sguardo delle nuove generazioni, tra disagi, conflitti, speranze e volontà di cambiamento. Mente Locale Young nasce nel 2021 come spin off sperimentale di Mente Locale – Visioni sul territorio, il primo festival cinematografico in Italia interamente dedicato al racconto dei luoghi e delle specificità – paesaggistiche, sociali, culturali, antropologiche – dei luoghi, la cui 12ma edizione si svolgerà nelle province di Modena e Bologna dal 27 ottobre al 2 novembre prossimi. Numerosi i premi e riconoscimenti assegnati alle scuole per questa terza edizione di Mente Locale Young: tra essi, il Premio Giuria Senior del valore di 1.000 Euro al miglior audiovisivo presentato in concorso è andato a “Pocket cinema: come costruiamo una nave?” dell’Istituto Comprensivo “Filippo Grimani” di Marghera (Ve), un viaggio inedito ed originale attraverso il territorio di Porto Marghera, tra paesaggio e storie quotidiane e personali; Premio Giuria Young Medie a “Geo e Flora” (500 €) del Liceo Scientifico Statale “Vittorio Sereni” di Luino (Va), mentre il Premio Giuria Young Superiori dello stesso valore a “Una storia da raccontare” dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Trinchese” di Martano (Le). Il Premio Giuria Social del valore di 500 Euro all’audiovisivo più votato dagli utenti sulle pagine social Facebook e Instagram del Festival Mente Locale è stato assegnato a “Dietro Andrea Zanz8” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina (Vi). Premio da 50° euro assegnato anche alle migliori recensioni da parte delle studentesse e studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado, rispettivamente alla Classe II D dell’Istituto Comprensivo Crespellano – Scuola secondaria di primo grado “Faustino Malaguti” di Valsamoggia (BO) e alla Classe IV B dell’Istituto di Istruzione Superiore “Bertrand Russell” – Liceo Artistico “Lucio Fontana” di Arese (Mi). Tutti i film vincitori sono disponibili al link: