Grandi novità per la terza edizione del campo scuola organizzato dalla Polizia locale

Inoltre, quest’anno i partecipanti frequenteranno un corso sulla sicurezza sul lavoro della durata di 8 ore effettuato da “Formedil”, ente unico di formazione e sicurezza del Nord Sardegna, il quale, come soggetto qualificato, rilascerà loro una certificazione che gli studenti potranno registrare nella piattaforma scolastica digitale. Come nelle precedenti edizioni, il sabato mattina sarà dedicato alla simulazione delle prove di concorso per l’accesso al profilo di agente di Polizia locale: prova scritta, prove fisiche (corsa, salto in alto e trazioni) e prova orale (breve colloquio con la commissione relativo alle attività svolte). A ciò si aggiunge l’attività legata alla promozione della sicurezza stradale e del rispetto delle regole attraverso l’espletamento dei servizi esterni e interni ed esperienze pomeridiane pratiche e coinvolgenti, la grande novità Domenica 6 luglio, ultimo giorno, alle prime ore del mattino e al termine del servizio notturno, i ragazzi e le ragazze si saluteranno condividendo emozioni e punti di vista in merito all’esperienza vissuta. L’esperienza ideata dal Comando è riconosciuta dalle istituzioni scolastiche partecipanti come Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), ossia come progetto curricolare che integra la formazione in aula e che orienta lo studente in prospettiva di una professione futura.

Tutto pronto per la terza edizione del campo scuola organizzato dalla Polizia locale che consentirà a 24 studenti di dodici scuole superiori di sperimentare per una settimana la vita lavorativa di un agente. Tutti i particolari di questa esperienza che partirà il 30 giugno e terminerà domenica 6 luglio, sono stati presentati oggi, 26 maggio, dal sindaco Giuseppe Mascia e dal comandante Gianni Serra. Tra le novità principali di quest’anno ci sarà la possibilità per chi partecipa di trascorrere la notte dell’ultima giornata del progetto nelle tensostrutture allestite dalla Protezione civile negli spazi esterni dello studentato dell’Ersu di via Carlo Felice, a pochi passi dal Comando. Un’esperienza immersiva, che permetterà a studenti e studentesse non solo di imparare sul campo i valori del servizio alla comunità e della responsabilità ma anche e soprattutto la fondamentale e importante condivisione di tempo e spazi, per creare gruppo e sostegno reciproco. Suddivisi per pattuglie e costantemente affiancati dagli agenti, durante l’ultima giornata del campo scuola saranno coinvolti in attività pratiche per il controllo dinamico del territorio, alla tutela della convivenza civile e alla sicurezza urbana.