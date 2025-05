Tonara, cade da una scala e perde la vita: muore a 52 anni Mariano Peddio

Tragedia a Tonara. Un uomo di 52 anni, Mariano Peddio, originario di Desulo, è morto in seguito a una caduta accidentale avvenuta nella sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando alcuni lavori domestici quando è precipitato da una scala sistemata sul balcone. Dopo un volo di alcuni metri, ha impattato violentemente sull’asfalto sottostante.

Soccorso d’urgenza, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici lo hanno intubato e indotto in coma. Le gravi ferite alla testa, però, non gli hanno lasciato scampo: è deceduto dopo poche ore dal ricovero.

Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.