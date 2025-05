Cronaca Sant'Elia Rinasce: Lavori, Controlli e Nuovi Orizzonti per Cagliari

I lavori di bonifica e riqualificazione a Sant'Elia proseguono con determinazione, grazie all'intervento dell'assessora Luisa Giua marassi assessora all'ambiente del comune di Cagliari. L'area, inclusi strade e lungomare, sta lentamente tornando a nuova vita. Molte zone di Cagliari sono state ripulite, anche con il prezioso aiuto dei volontari, dimostrando un impegno congiunto per il quartiere. Sono stati stanziati cento milioni di euro per un progetto ambizioso, che vede le case del Favero come priorità assoluta, dopo decenni di abbandono da parte delle amministrazioni precedenti. Questo sforzo congiunto mira a restituire dignità e vivibilità a un'area storica di Cagliari. Gli interventi non si limitano a Sant'Elia. Grazie all'impiego di fondi regionali ed europei, il progetto mira anche al rifacimento di altre zone cruciali della città. In particolare, è prevista una bonifica completa dell'area di San Michele, includendo la pulizia di tutta la zona di Is Mirrionis. Un segnale chiaro di un impegno diffuso per il decoro e la riqualificazione urbana. Con la riqualificazione di Sant'Elia e del suo lungomare, le autorità stanno intensificando i controlli contro gli scarichi abusivi. Le imprese che sversano quintali di calcinacci e altri rifiuti nel territorio saranno perseguite a norma di legge. Sono in fase di installazione nuove telecamere che serviranno a monitorare costantemente l'ambiente circostante con agenti in borghese della municipale . La tolleranza sarà zero: chi verrà colto in flagrante rischierà l'arresto immediato e multe salatissime. Un messaggio chiaro a chi pensa di poter agire impunemente, mettendo a repentaglio la salute del nostro ambiente. È fondamentale che i cittadini colgano l'importanza di questo momento e si rendano conto che il rispetto per l'ambiente non è solo un dovere delle istituzioni, ma una priorità collettiva. Come attivista ambientale, non posso che ammirare e plaudere all'impegno dell'assessora Luisa Giua marassi e di tutti gli amministratori comunali che stanno lavorando con dedizione per restituire dignità e bellezza a Sant'Elia e alle altre aree interessate. È un passo fondamentale per la tutela del nostro territorio e per sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambiente. Solo con la partecipazione attiva di tutti si potrà garantire un futuro migliore e duraturo per Cagliari.