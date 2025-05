Alghero: biglietti ARST solo con terminale Lottomatica, le edicole denunciano “un disservizio del quale siamo vittime”

Da settembre 2024 l’ARST, Azienda Regionale Sarda Trasporti, ha interrotto la fornitura dei titoli di viaggio cartacei alle rivendite tradizionali, introducendo un nuovo sistema di emissione istantanea su carta chimica. Il servizio, tuttavia, può essere erogato esclusivamente da esercizi dotati di terminale Lottomatica, in concessione, con canoni ritenuti eccessivamente onerosi per chi, come le edicole, non gestisce altri servizi connessi.

Il risultato, già visibile in molte località del territorio, è la drastica riduzione dei punti vendita abilitati alla distribuzione dei biglietti ARST. A lanciare l’allarme sono due storiche rivendite algheresi, l’Edicola Cossu e l’Edicola Badalotti, che in una nota pubblica denunciano gli effetti concreti di una decisione presa senza adeguata concertazione.

“Da settembre 2024 L’ARST, l’azienda per il trasporto pubblico regionale, non prevede più la fornitura dei titoli di viaggio cartacei alle rivendite, limitandoli alla emissione istantanea con carta chimica, servizio che può essere erogato solo da chi ha concessione Lottomatica tramite terminale e con canoni molto onerosi se limitati a solo quel servizio, limitando drasticamente i punti vendita dei titoli di viaggio su tutto il territorio”, si legge nella dichiarazione.

Alla richiesta di chiarimenti rivolta all’azienda, le edicole riferiscono di aver ricevuto come motivazione “l’esigenza di modernizzare l’accesso al servizio”. Una spiegazione che, secondo i gestori, non regge sul piano dell’efficacia sociale.

“Noi riteniamo che la modernità dovrebbe aumentare la possibilità dell’accesso al servizio e facilitarne per tutti l’uso, dobbiamo purtroppo constatare le gravi difficoltà che trovano le persone più anziane e i turisti che vagano per la città cercando rivendite abilitate a fornirgli i titoli di viaggio.”

Il problema, già evidente nella stagione invernale, rischia di acuirsi con l’imminente afflusso turistico estivo: “Il periodo estivo renderà ancora più evidente il disservizio in quanto i nostri punti vendita fornivano varie attività ricettive della costa che necessitavano di scorte per garantire la mobilità ai propri ospiti sprovvisti di mezzo proprio.”

La nota congiunta ricorda inoltre il contributo concreto fornito in passato dalle edicole: “Questo lo abbiamo fatto per anni garantendo il servizio con una copertura oraria quotidiana che non ha eguali ed ora ci troviamo costretti a spiegare a cittadini e turisti un disservizio del quale siamo assolutamente incolpevoli ma anzi vittime.”

Infine, l’appello alle istituzioni: “Per questi motivi vorremmo da parte di chi di dovere un intervento prima che sia troppo tardi.”

Una denuncia chiara, che punta il dito contro un modello centralizzato e digitale che, così come strutturato, rischia di creare esclusione e confusione anziché efficienza e accessibilità.