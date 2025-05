Poste Italiane celebra i 50 anni dell’Amatori Rugby Alghero con un annullo speciale

Cinquant’anni di passione ovale e di appartenenza ai colori della città. Sabato 24 maggio 2025, in occasione del 50° anniversario dell’ASD Amatori Rugby Alghero, Poste Italiane renderà omaggio alla storica società algherese con l’attivazione di un servizio filatelico temporaneo e l’emissione di uno speciale annullo postale commemorativo.

Il bollo, richiesto dall’ASD Amatori Rugby Alghero 1975, riporterà la dicitura “Cinquant’anni di rugby – 1975 - 2025 - 24.5.2025”, un segno tangibile del radicamento che il club ha saputo costruire in mezzo secolo di attività, tra sport, educazione e impegno sociale.

Il servizio filatelico sarà disponibile dalle ore 17.00 alle 21.15 presso la Club House Amatori Rugby, in via Amici del Rugby, dove sarà allestita una postazione dedicata di Poste Italiane. Sarà possibile timbrare le proprie corrispondenze con l’annullo speciale, un’occasione unica per i collezionisti e per tutti gli appassionati di rugby e di storia locale.

Per chi non potesse essere presente, le commissioni filateliche possono essere inoltrate direttamente all’Ufficio Postale di Alghero, Sportello Filatelico di via Carducci 35 (tel. 079 9720231–51). Ulteriori informazioni sul mondo degli annulli filatelici sono disponibili sul sito ufficiale: filatelia.poste.it.

Un’iniziativa che unisce sport, cultura e memoria collettiva, e che sottolinea l’importanza di una realtà sportiva che da cinquant’anni rappresenta Alghero dentro e fuori dal campo.