Cronaca Alghero, arriva “Il Tiramisù di Giulietta”: inaugurazione il 1° giugno nel centro storico

Il centro storico di Alghero si arricchisce di una nuova proposta dolciaria. Domenica 1° giugno 2025, alle ore 18:00, sarà inaugurato “Il Tiramisù di Giulietta”, primo store di tiramisù artigianale in Sardegna, all’interno della pasticceria Bon Bons Dolci Sardi, in via Giuseppe Mazzini 11. Il progetto nasce dall’incontro tra la ricetta tradizionale del celebre dolce italiano e la storica esperienza della pasticceria sarda. Il tiramisù sarà servito in vasetti di vetro riutilizzabili, con dettagli personalizzati e ingredienti 100% Made in Italy. L’apertura sarà accompagnata da degustazioni gratuite e contenuti dedicati per presentare al pubblico questa nuova collaborazione tra innovazione e tradizione, in un contesto caratteristico come quello dei vicoli algheresi. L’evento è aperto alla stampa e agli ospiti.