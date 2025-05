Cronaca Ogliastra Guest Card: al via la stagione estiva con mappe, infopoint digitale e tante esperienze gratuite

Il progetto Ogliastra Guest Card è entrato ufficialmente nel vivo con l’avvio della stagione estiva 2025. Promosso dal Consorzio Turistico Ogliastra Blue Zone, nasce con l’obiettivo di costruire una rete di operatori locali per offrire ai visitatori un'esperienza di viaggio più ricca, comoda e partecipata. Dopo un anno di lavoro sinergico, tessendo rapporti e consolidando collaborazioni, oltre 40 aziende del territorio hanno scelto di aderire all’iniziativa, contribuendo alla nascita di una rete turistica che punta sull’innovazione e sulla cooperazione. Dal mese di maggio è partita la distribuzione di 30.000 mappe turistiche dell’Ogliastra, con informazioni dettagliate su attività, luoghi da visitare, spiagge e punti d’interesse. In parallelo è stato attivato anche l’infopoint digitale, accessibile tramite WebApp, che nei primi giorni ha già registrato 250 utenti e oltre 750 visualizzazioni. La Ogliastra Guest Card è un vero e proprio pass turistico che offre vantaggi concreti sia nella versione gratuita che in quella premium. Tra le opportunità incluse, l’accesso gratuito a luoghi simbolici del patrimonio culturale e naturalistico ogliastrino: il parco archeologico di Selene a Lanusei, il sito di S’Arcu e is Forros a Villagrande, e il complesso di Scerì a Ilbono. Non mancano momenti di convivialità, con aperitivi tipici inclusi in tre diverse aziende del territorio: la Cooperativa Pescatori di Tortolì, Locanda 45 e il chiosco Hakuna Matata, direttamente sulla spiaggia. È inoltre prevista una visita guidata gratuita a Gairo Vecchio, affascinante borgo fantasma simbolo della resilienza dell’Ogliastra. Oltre alle esperienze gratuite, la Card consente sconti esclusivi su escursioni, trekking, gite in barca, eventi e altre attività outdoor, per scoprire in modo autentico e accessibile ogni angolo del territorio. È acquistabile nelle strutture convenzionate o direttamente online su www.ogliastraguestcard.it, ed è gestibile comodamente tramite web app, pensata per essere semplice, veloce e intuitiva. Dichiarazione del Consorzio Ogliastra Blue Zone: «Siamo orgogliosi che, dopo un anno di lavoro intenso, il progetto sia finalmente partito – Per una volta, l’Ogliastra anticipa i tempi: la Guest Card del Trentino è nata nel 2013, noi lanciamo ora uno strumento che punta a portare benefici reali ai turisti e valore aggiunto agli operatori locali. Abbiamo raggiunto gli obiettivi economico-finanziari previsti senza contributi pubblici, grazie esclusivamente alle quote delle aziende affiliate, che hanno creduto nella visione del Consorzio. È un risultato che ci deve far riflettere: dimostra che l’iniziativa privata, se ben organizzata, può essere motore di sviluppo locale. Per questo primo anno il nostro obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di iscrizioni, sia gratuite che a pagamento, così da avere dati concreti su cui basarci dal 1° ottobre, per progettare con largo anticipo la stagione 2026. Il cammino è appena iniziato, ma abbiamo posto basi solide per far crescere un sistema turistico coeso, innovativo e autosufficiente.»