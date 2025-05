Cronaca Il Comune di Cagliari aderisce all’iniziativa DIRITTIINCOMUNE

Ha aderito anche il Comune di Cagliari alla 4^ edizione dell’iniziativa DIRITTIINCOMUNE, una campagna di sensibilizzazione promossa da Anci – Associazione nazionale comuni italiani e Unicef Italia, per favorire la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tra Amministrazioni e la cittadinanza. L'occasione è il 34esimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta nel 1991 con la Legge n. 176, che si celebra il prossimo martedì 27 maggio 2025 in tutto il territorio italiano. DIRITTIINCOMUNE è una delle azioni di sensibilizzazione realizzate nell’ambito del programma Unicef “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” e previste dal protocollo Anci – Unicef Italia, per ricordare il ruolo centrale svolto dai Comuni nell’attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU. Annualmente l’iniziativa individua un principio della Convenzione da approfondire. L’edizione di questo 2025, dal titolo “Le politiche comunali danno voce ai bambini e agli adolescenti”, farà dei temi dell’ascolto e della partecipazione dei bambini e degli adolescenti sanciti dall’articolo 12, i suoi focus principali. Dopo l’avvio del progetto “Cagliari città amica dei bambini e delle bambine”, che prevede l’istituzione del Consiglio dei bambini e delle bambine, e dopo la recente creazione della Consulta dei giovani e i lavori del Centro pedagogico territoriale, prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Cagliari nella diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, con azioni atte a sostenere politiche e programmi che garantiscano la partecipazione dei più giovani alle scelte e alle decisioni che li riguardano, tenendo conto delle loro richieste ed esigenze.