Alghero: ruba i gioielli a un’anziana, recuperata la refurtiva. Denunciato per ricettazione

Alghero, 21 maggio 2025 – Ha approfittato della vulnerabilità di un’anziana, è entrato nella sua abitazione e ha portato via due bracciali e quattro anelli in oro, impreziositi da pietre di vario tipo. Gioielli dal valore stimato di quasi 10.000 euro, ma dal significato ben più profondo per la proprietaria, che li custodiva nella camera da letto. I Carabinieri della Stazione di Alghero, allertati dalla vittima, sono riusciti in pochi giorni a rintracciare parte della refurtiva e a denunciarne il presunto ricettatore.

L’episodio si è verificato la scorsa settimana. I militari, giunti sul posto, hanno raccolto la denuncia dell’anziana e avviato immediatamente le indagini, orientandosi fin da subito verso i canali del riciclaggio veloce della merce rubata. È così che sono stati passati al setaccio diversi compro oro della provincia di Sassari. Un lavoro paziente e capillare che ha portato all’individuazione dei monili in due esercizi commerciali distinti.

Parte dei gioielli è stata recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria, visibilmente commossa per il ritrovamento. “Non ha prezzo il valore affettivo di quei ricordi”, ha detto tra le lacrime agli uomini dell’Arma.

Il presunto ricettatore, individuato grazie alle tracciature e ai riscontri ottenuti nei punti vendita, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini. Gli accertamenti proseguono per recuperare quanto ancora manca e per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Come previsto dall’ordinamento, nei confronti dell’indagato vige il principio della presunzione d’innocenza: la responsabilità penale potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.