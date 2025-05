Alghero: sacchetti per la differenziata, non solo a Galboneddu. Selva smentisce Fratelli d’Italia e annuncia altri punti di distribuzione

È durata appena ventiquattr’ore la polemica innescata da Fratelli d’Italia sulla distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. Se ieri, 20 maggio, il partito guidato a livello locale da Pino Cardi aveva accusato la giunta Cacciotto di aver riportato “in silenzio” la consegna esclusivamente a Galboneddu, oggi arriva la replica dell’assessore all’Ambiente, Raniero Selva, che smentisce punto per punto: “Stiamo trasmettendo il calendario. Intanto la distribuzione è attiva anche presso i nostri uffici di Sant’Anna. E a breve saranno operativi anche i punti di Fertilia, Pivarada, Sant’Agostino e Pietraia”. Parole che troveranno conferma nel calendario ufficiale che verrà pubblicato nei prossimi giorni.

La distribuzione riguarda i soli sacchetti per plastica e organico, destinati esclusivamente alle utenze domestiche registrate con la TARI 2024. Per il ritiro servono codice fiscale (o una copia) e la prima pagina dell’avviso TARI. È possibile delegare terze persone munite della documentazione.

Resta vietato l’uso di sacchi neri o non trasparenti. Il vetro va conferito sfuso nel mastello, la carta in scatole o buste di carta. Per il servizio pannolini e pannoloni è necessario fare richiesta; in caso di esaurimento dei sacchetti forniti, si potranno usare quelli compostabili acquistabili nei supermercati.

La critica di Fratelli d’Italia, arrivata con una nota piuttosto dura, accusava la giunta di “riportare tutto a Galboneddu senza spiegazioni”, accusando l’attuale sindaco e l’assessora Piras di incoerenza rispetto a quanto sostenevano quando erano all’opposizione. “Durante l’amministrazione di centrodestra – ha ricordato Pino Cardi – i sacchetti venivano distribuiti nei quartieri e nelle borgate, per venire incontro a chi ha difficoltà. Ora invece si torna indietro, in silenzio”.

Ma i fatti sembrano ora smontare quella ricostruzione. Selva ha annunciato nuovi punti e orari in arrivo. Galboneddu sarà solo uno dei tanti luoghi dove i cittadini potranno ritirare il materiale per la differenziata. Il rischio, piuttosto, sembra essere quello di una comunicazione iniziale poco chiara. Intanto, la distribuzione è partita e si allarga. Il dibattito politico pure.