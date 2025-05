Cronaca Giugno Slow a La Maddalena: vini, natura e cultura per un arcipelago da gustare lentamente

Torna a La Maddalena, dal 24 maggio all’8 giugno 2025, Giugno Slow, la rassegna dedicata al turismo lento e consapevole, giunta alla sua sesta edizione. A dare il via alla manifestazione sarà la terza edizione di “Vite e Vite. Incontri con i vignaioli”, in programma dal 24 al 26 maggio, tra i suggestivi spazi degli Ex Magazzini Ilva. Un viaggio sensoriale, enologico e culturale che si snoda tra degustazioni, escursioni, musica, laboratori e dibattiti, in un arcipelago che celebra la biodiversità, la sostenibilità e l’eccellenza artigianale. “Cento vini da scoprire in un arcipelago paradisiaco”: questo lo slogan che accompagna l’evento, unico nel nord Sardegna, dedicato esclusivamente alla vitivinicoltura artigianale e naturale. In mostra oltre 150 etichette, provenienti da più di 30 cantine sarde, italiane ed estere, in rappresentanza di oltre 20 vitigni. I produttori saranno presenti per raccontare la propria storia e il legame con i territori, offrendo un’occasione preziosa per assaggiare, conoscere e acquistare direttamente i loro vini. Due le masterclass in programma sabato 24 maggio, guidate da Giampaolo Giacobbo, esperto di vino indipendente e cofondatore della distribuzione Arkè. Si parlerà di vino naturale come approccio e identità, con una degustazione di etichette provenienti da Veneto, Abruzzo, Reggio Emilia, Sardegna e Francia. A seguire, una sessione dedicata al Grenache, vitigno internazionale che affonda radici anche nell’isola. Non mancheranno i tour tematici tra i banchi d’assaggio con i sommelier: sabato alle 17 Vasco Ciuti guiderà l’approfondimento “Mineralità espressione del terroir” e Alessandra Corda esplorerà il Cannonau in quattro areali. Domenica 25 maggio, dalle 11 alle 13, si terrà il convegno scientifico e divulgativo nella Sala Consiliare del Comune di La Maddalena. Tra gli ospiti, ricercatori universitari, esperti internazionali e rappresentanti del mondo produttivo discuteranno del valore del vino etico e artigianale, della sua internazionalizzazione e del futuro sostenibile. In programma, interventi di Giacomo Zara (Università di Sassari), Maddalena Schiavone (Slow Wine Coalition), Dino Babic (Istria), Cristiano Saletti (Terra di Pietra), Giuseppe Pinna (Cantine Argiolas), Pietro Pitzalis (Reporter Gourmet), moderati dalla sommelier Alessandra Corda. Nel pomeriggio, spazio alla scienza con il laboratorio “Il vino al microscopio” curato dalla professoressa Marilena Budroni dell’Università di Sassari. Un’occasione per osservare dal vivo i microrganismi che accompagnano la vinificazione, dalla vigna alla bottiglia. Non mancheranno i momenti dedicati alla scoperta del territorio: sabato 24 maggio alle 15.30 è prevista una passeggiata culturale gratuita “Alla scoperta di La Maddalena”, tra architetture storiche e il porticciolo di Cala Gavetta, con possibilità di ingresso scontato al percorso di degustazione e al concerto del Matteo Leone Quartet. Il cantautore, vincitore del Premio Parodi, si esibirà sabato con il progetto Raixe in lingua tabarchina, e domenica con Scattered house place, blues rurale intenso e viscerale. Tra le cantine isolane: da Alghero a Sorso, da Mamoiada a Orgosolo, passando per Calasetta, Villasimius e Serdiana. Non mancano le eccellenze nazionali: Piemonte, Veneto, Lazio, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna. Presente anche la Domaine De Courbissac dalla Francia e il Vin de Rosa istriano, presidio Slow Food. Arkè curerà un banco d’assaggio con 14 cantine selezionate. Dal 31 maggio al 2 giugno Casa Slow Food Sardegna animerà Piazza Garibaldi con laboratori del gusto, banchi di vendita diretta, degustazioni guidate e racconti dal mondo agroalimentare. La manifestazione continuerà fino all’8 giugno con escursioni naturalistiche guidate da Passu Malu e dalla cooperativa Isule, per un’esperienza completa a contatto con la natura e le storie dell’isola. Promossa da Slow Food Gallura APS, l’iniziativa vede il sostegno del Comune di La Maddalena, il patrocinio della Regione Sardegna, dell’Ente Parco Nazionale, dell’Università di Sassari, della Fondazione di Sardegna e l’inserimento nella rete “Salude & Trigu” della Camera di Commercio. Tra gli sponsor: Grimaldi Lines, Euroglass, Enoteca Gialisio, Vineria Ninì, La Perla Blu, Vincanto, Il rifugio dei peccatori e L’avventura. “La terza edizione ci conferma che la scommessa del primo anno è stata vinta – ha dichiarato l’assessore al Turismo Gian Vincenzo Belli –. La Maddalena può vantare un’offerta turistica sempre più attrattiva, non solo balneare, ma legata alla cultura del vino naturale e all’enogastronomia di qualità”. “Vite e Vite – aggiunge Simona Gay di Slow Food Gallura – è un viaggio nei valori che ci guidano: sostenibilità, tutela della biodiversità e qualità artigianale. Ogni vino racconta una storia, ogni produttore porta un pezzo di territorio”. I ticket per i banchi d’assaggio sono acquistabili anche online su www.viteevite.it. Per chi prenota in anticipo, è previsto uno sconto del 20% sui traghetti Grimaldi Lines. Giugno Slow è pronto ad accogliere appassionati e curiosi in un’edizione che unisce la lentezza della scoperta al piacere del gusto.