Cronaca Tre medaglie d'oro per i Cannonau della Cantina Santa Maria La Palma al Grenaches du Monde

La qualità dei vini della Cantina Santa Maria La Palma conquista ancora una volta la scena internazionale: ben tre medaglie d’oro sono state assegnate a Naramae, Valmell e Cannonau Le Bombarde dell’azienda algherese nell’ambito del prestigioso concorso Grenaches du Monde 2025. Un risultato di grande prestigio che premia la qualità costante e trasversale della produzione della cantina algherese, capace di distinguersi con tre etichette diverse: il primo premiato è il Naramae, Cannonau Riserva di eleganza e struttura, prodotto dalla cantina per valorizzare al meglio il Cannonau. Un vino che si ispira alla Sardegna già nel nome che richiama la parola “Narami”, raccontami, in sardo, per accompagnare momenti di condivisione. Medaglia d’oro anche per il Valmell, interpretazione autentica del Cannonau, e per Le Bombarde Cannonau, vino simbolo della cantina, un’etichetta accessibile e apprezzata nel mondo per la sua coerenza e piacevolezza. Essere premiati con tre medaglie in un concorso internazionale così autorevole, interamente dedicato ai vini da uve grenache (Cannonau), è un risultato che sottolinea la qualità diffusa dell’intera gamma della Cantina Santa Maria La Palma, dai vini Riserva alle etichette più quotidiane. «Questi riconoscimenti sono per noi motivo di grande soddisfazione – dichiara il team della cantina – perché confermano il valore del lavoro svolto ogni giorno dai nostri oltre 300 soci viticoltori, l’impegno costante per migliorare ogni annata e la volontà di portare il nostro vino nel mondo, raccontando il territorio di Alghero e della Sardegna con autenticità e competenza». Con questo nuovo successo, la Cantina Santa Maria La Palma rafforza il proprio ruolo come ambasciatrice del Cannonau di Sardegna e della tradizione vitivinicola isolana, capace di parlare a un pubblico ampio con vini di qualità, profondamente legati alla terra da cui nascono.