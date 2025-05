Sadali, rifiuti abbandonati e lavori abusivi: denunciato un uomo, sequestrata un’area nelle campagne

Prosegue l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte delle forze dell’ordine nel territorio del Sarcidano. Nella seconda metà di maggio, i Carabinieri della Stazione di Sadali, in collaborazione con il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Stazione di Escalaplano, hanno denunciato a piede libero un uomo per gestione illecita di rifiuti, incauto acquisto e abuso edilizio. L’intervento si inserisce in un più ampio piano operativo già avviato nei mesi di marzo e aprile, a tutela dell’ambiente e del territorio rurale.

L’operazione, condotta d’iniziativa dalle due forze, è nata da una serie di elementi informativi raccolti sul territorio e ha portato al rinvenimento, in un fondo agricolo, di rifiuti di vario genere, tra cui elettrodomestici, materiale ferroso, scarti da edilizia e altri oggetti abbandonati in maniera non conforme alla normativa vigente. Tra i materiali sequestrati, alcuni risultano di sospetta provenienza, tanto da indurre gli investigatori a contestare al titolare anche il reato di incauto acquisto.

Nel corso degli accertamenti è emersa anche la presenza di una pista rurale e di un piazzale sterrato realizzati senza alcuna autorizzazione urbanistica, motivo per cui l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo e all’uomo è stato contestato l’ulteriore reato di abuso edilizio.

L’intera attività si è svolta nel rispetto dei diritti della persona sottoposta ad indagine, la cui posizione resta oggetto di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria, in una fase che – è bene ricordarlo – è ancora preliminare e soggetta a futuri approfondimenti.

Il Comando dei Carabinieri di Isili e la Stazione Forestale di Escalaplano sottolineano che il monitoraggio continuerà con il decisivo supporto del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica, l’ambiente e il rispetto delle normative ambientali e urbanistiche. La presenza capillare e il coordinamento tra le forze impegnate resta fondamentale per garantire legalità e sicurezza anche nelle zone rurali più isolate.