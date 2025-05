Alghero, allarme igiene urbana: la FIADEL chiede un incontro urgente sui disservizi alle isole itineranti

“Si affronti con urgenza il problema dei disservizi legati alle isole itineranti”. A lanciare l’allarme è Stefano Delrio, segretario territoriale della FIADEL, che interviene sulla situazione sempre più critica del servizio di igiene urbana nella città di Alghero. Il sindacato sollecita un incontro urgente con il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore all’Ambiente Raniero Selva e il presidente della Commissione Ambiente Cristian Mulas per discutere delle gravi difficoltà che stanno affrontando i cittadini e i lavoratori del settore.

I disservizi nelle isole ecologiche itineranti – spiega il sindacato – stanno generando forti disagi per gli utenti, ma anche un crescente malessere tra gli operai impegnati quotidianamente nella raccolta e gestione dei rifiuti. A queste criticità si sommano ulteriori problemi che da tempo affliggono il comparto, aggravando ulteriormente una situazione già complessa.

Per affrontare queste problematiche, la FIADEL ha indetto un'assemblea sindacale straordinaria per giovedì 22 maggio. All’ordine del giorno:

Carichi di lavoro

Mezzi obsoleti

Situazione del cantiere Previambiente

Sicurezza e salute presso l’Ecocentro di Galboneddu

Varie ed eventuali

All’assemblea parteciperanno le RSU FIADEL, il RLSSA di cantiere e lo stesso segretario territoriale Delrio Stefano.

Il sindacato non esclude la possibilità di proclamare lo sciopero qualora non si trovino soluzioni condivise o non venga avviato un percorso concreto per superare le criticità evidenziate. “Da troppo tempo – sottolinea la nota – tali problematiche affossano la qualità del servizio, incidendo negativamente non solo sui lavoratori ma sull’intera comunità algherese”.