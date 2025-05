Collegamento ferroviario Alghero-aeroporto, i comitati in audizione: “Progetto da rimodulare, si ascolti il territorio”

Nella seduta del 13 maggio 2025 della Commissione Speciale sul progetto ferroviario Alghero centro–aeroporto, con impianto a idrogeno, i comitati e le associazioni promotrici – Metrotranvia Sassari-Alghero-Sorso, Comitato Zonale Nurra e Comitato di Guardia Grande-Corea – sono tornati a ribadire con fermezza la propria posizione.

Dati, documenti e riferimenti normativi alla mano, i rappresentanti del territorio hanno presentato due richieste precise. La prima: che la Commissione si attivi con il sindaco Raimondo Cacciotto affinché chieda alla presidente della Regione, Alessandra Todde, la sospensione dell’iter della Conferenza dei Servizi decisoria, promossa da ARST e prorogata a fine mese, per permettere alla stessa Commissione Speciale di chiudere i lavori e formulare le proprie conclusioni.

La seconda: l’annullamento della tratta Alghero Aeroporto–Mamuntanas così come attualmente proposta, con una rimodulazione del progetto che sia coerente con le linee programmatiche regionali e che rispetti ambiente, paesaggio e bisogni reali della collettività dell’area vasta del nord Sardegna.

“Ribadiamo che la rimodulazione è possibile, come previsto dall’articolo 4 del DM 363/2011” sottolineano i comitati, che chiedono con chiarezza che il Consiglio comunale non venga esautorato da scelte che riguardano direttamente il territorio e che spettano, per mandato elettorale, all’assemblea civica e non ad altri enti.

I firmatari proseguono nel confronto con le istituzioni e accolgono con favore la proposta del consigliere Alessandro Cocco di indire un referendum popolare. “Siano i cittadini a decidere il futuro del proprio territorio.”