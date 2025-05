Cronaca Crisi idrica Valle dei Giunchi, Ruggiu (Centro Studi Agricoli): "Servono pozzi aziendali con finanziamento al 95%"

"È ormai evidente che l'acqua non ci sarà né oggi né domani. Per questo motivo, è indispensabile un intervento immediato e straordinario. Chiediamo alla Regione Sardegna di autorizzare con urgenza la creazione di pozzi aziendali per le aziende agricole, garantendo un finanziamento al 95% e semplificando le procedure con una task force di tecnici dedicata, in grado di istruire le pratiche entro 15 giorni dalla domanda. Allo stesso tempo, è necessario prevedere una legge regionale che consenta gli indennizzi per i danni subiti dalle aziende agricole, senza dover passare per il regime de minimis, troppo lento e inadeguato a fronteggiare questa emergenza." Lo dichiara Stefano Ruggiu, vicepresidente del Centro Studi Agricoli, sottolineando l'urgenza di soluzioni concrete per salvare la stagione irrigua nella Valle dei Giunchi.