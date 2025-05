Le parole del vino: una settimana tra poesia, sapori e maestri del gusto

Dopo una prima settimana dedicata a teoria e tecnicismi, il corso "Le parole del vino: nuove grammatiche per il marketing del vino e del territorio" entra nel vivo della sua seconda e ultima fase, puntando su creatività, emozioni e sapori. Organizzato dal Consorzio UNO, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Sassari e dell’Associazione Italiana degli Enologi ed Enotecnici – sezione Sardegna, il corso si propone di offrire a professionisti del settore vitivinicolo competenze innovative per comunicare il vino in modo coinvolgente e moderno.

Il programma prevede una serie di appuntamenti di alto livello, a partire da mercoledì 21 maggio alle 17, nel suggestivo scenario del Chiostro del Carmine a Oristano, dove il poeta, artista e cantautore Piero Marras sarà protagonista di un incontro unico. Con le sue parole e le sue note, accompagnate dal vino cannonau, Marras dimostrerà come poesia e vino possano fondersi in un connubio naturale di ispirazione. A dialogare con lui sarà Roberto Ripa, giornalista dell’Unione Sarda, esperto di comunicazione del vino e vincitore del Premio VinoWay come miglior giornalista enologico sardo nel 2023.

Il giorno successivo, giovedì 22 maggio alle 16, spazio al critico internazionale Luca Gardini, che guiderà i partecipanti in una vera e propria lezione di vino, condividendo la sua esperienza e la sua visione sul mondo enologico. Gardini tornerà anche venerdì 23 maggio, con una masterclass dal titolo “Marmilla, meraviglie in un calice”, che si terrà presso l’azienda vitivinicola Su’entu a Sanluri. Un’occasione per scoprire e degustare le eccellenze del territorio, che si concluderà con un pranzo presso il ristorante Arieddas, dove i sapori locali saranno protagonisti.

Il corso, sostenuto anche da FIMIOA, Ente Bilaterale Agricolo di Oristano, dall’azienda Su’entu di Sanluri e dalla Cantina del Rimedio di Oristano, rappresenta un’opportunità unica per i partecipanti, tra cui studenti del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Sassari, laureati del settore e operatori del mondo vitivinicolo sardo.

"Le parole del vino" nasce dalla volontà di creare uno spazio di confronto moderno e stimolante, dove la narrazione del vino si arricchisce di sfumature emotive e culturali, superando i limiti della comunicazione tradizionale. Un progetto che non si limita a trasmettere conoscenze tecniche, ma che intende raccontare il vino come esperienza, cultura e arte.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Daniela Mastino, presso l’Ufficio Rapporti tra gli Atenei e il Territorio, Chiostro del Carmine, Oristano (Tel. 0783.775531 – daniela.mastino@consorziouno.it).