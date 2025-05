Sassari: arrestato per detenzione di cocaina e oltre 1.500 euro in contanti

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari hanno arrestato un giovane nella serata di venerdì 16 maggio 2025. L'operazione è scattata nel quartiere di Santa Maria di Pisa, dove i militari avevano notato un sospetto andirivieni nei pressi dell'abitazione dell'indagato. Gli uomini dell’Arma, insospettiti dal comportamento del giovane e dal continuo via vai di persone che si trattenevano solo per pochi minuti, hanno deciso di intervenire.

Il controllo ha portato alla scoperta di due grammi di cocaina nascosti nel taschino del giubbotto del ragazzo, insieme a una somma di 1.650 euro in contanti, che gli inquirenti ritengono essere il provento dell’attività di spaccio. Ma non è tutto. La perquisizione si è estesa a un garage in uso all’arrestato, dove i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 16 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini sono dirette e coordinate dalla Procura, che sta valutando tutte le circostanze legate all'attività illecita.

L'arresto rientra nell’ambito delle consuete attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dai Carabinieri sul territorio. Restano tuttavia da chiarire alcuni aspetti, tra cui la provenienza del denaro e l'eventuale esistenza di altri complici.

È importante ricordare che, in base al principio della presunzione d'innocenza, la colpevolezza dell’indagato sarà definitivamente accertata solo se interverrà una sentenza irrevocabile di condanna.