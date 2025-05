Alghero: piscina comunale scoperta nel degrado, Marinaro replica – “stiamo lavorando per la riqualificazione, interventi in corso”

La piscina comunale di Alghero, inaugurata nel 2006, è al centro delle polemiche per le condizioni di degrado in cui versa. Un articolo pubblicato su Sassari Oggi del 13 maggio ha denunciato la situazione, parlando di una struttura abbandonata e in mano ai vandali. Le immagini e le testimonianze raccolte mostrano una recinzione abbattuta e uno stato di incuria che ha sollevato la preoccupazione dei residenti.

Secondo quanto riportato dal giornale, la piscina, un impianto di 33 metri per 25 con una profondità costante di 1,80 metri e una capacità di oltre un milione di metri cubi d’acqua, soffre di problemi di manutenzione fin dalla sua inaugurazione. Le critiche riguardano anche i costi di gestione elevati, dovuti proprio alla grandezza della struttura. Una residente, esasperata, ha dichiarato: “Quanto ci vorrà ancora? I nostri figli avranno 50 anni forse?”.

Alla luce di queste segnalazioni, abbiamo contattato l’assessore alle manutenzioni e alle opere pubbliche, nonché vicesindaco di Alghero, Francesco Marinaro. Marinaro si è detto sorpreso dalle notizie diffuse: “Mi sorprende leggere certe affermazioni. Stiamo lavorando attivamente per la riqualificazione della piscina comunale. I lavori di sistemazione e riqualificazione sono in corso e saranno completati entro la fine di maggio”.

Marinaro ha precisato che gli interventi comprendono la sistemazione del verde e della recinzione circostante. “La struttura che verrà consegnata – ha aggiunto – oltre che per cittadini e turisti, sarà al centro della tappa nazionale di triathlon del 31 maggio”, confermando che l’amministrazione è al lavoro per garantire una piena funzionalità dell’impianto. Capitolo a parte per la piscina coperta per la quale già da febbraio si lavorava alla predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economica per la definizione delle entità finanziarie funzionali al completamento dell’impianto coperto. Il nuovo progetto dovrà superare le criticità rilevate nella precedente progettualità e tener conto delle modifiche apportate dal codice degli appalti alle nuove opere pubbliche.

L’evento del 31 maggio è prossimo e rappresenterà un momento sportivo unico per la città di Alghero, che ospiterà una tappa della World Triathlon Championship Series (WTCS). Mentre continuano i lavori di riqualificazione della piscina comunale, resta alta l’attenzione della cittadinanza, che spera di vedere finalmente restituita alla città una struttura sicura e pienamente funzionante, nell'attesa di conoscere il futuro anche di quella coperta.