Cronaca A Cagliari la quarta tappa del Roadshow nazionale Ecosistema Dati Sanitari. Il Fascicolo Sanitario Elettronico per modernizzare la sanità

Il roadshow nazionale sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 arriva a Cagliari. Appuntamento martedì 20 maggio dalle 10.00 nella sala convegni del THotel, in via dei Giudicati 66. L’evento, dal titolo “Ecosistema dati sanitari” vedrà numerosi approfondimenti, attraverso interventi e due tavole rotonde: la prima con un focus sulla cultura digitale nella sanità italiana, la seconda che si concentrerà sulla adozione del FSE e il suo adeguamento tecnologico nella Regione Sardegna. L’incontro, organizzato da ARES Sardegna, è promosso dal Ministero della salute,dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dalla Regione Sardegna. Ai saluti istituzionale dell’Assessore alla sanità Armando Bartolazzi e del Vicepresidente del Consiglio Regionale Giuseppe Frau, seguiranno gli interventi dei relatori sull’importanza di valorizzare i dati sanitari e del ruolo del FSE per modernizzare la sanità I lavori faranno emergere l’importanza dell’utilizzo di questo strumento elettronico e dei vantaggi che esso offre sia ai cittadini sia al settore sanitario. Si tratta, infatti, di promuovere una nuova cultura digitale, basata su un’architettura specifica che consente una gestione efficace e sicura dei dati. Il convegno sarà l’occasione per illustrare il potenziamento tecnologico e l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico in Sardegna. A testimoniare l’impegno della Regione Sardegna sul fronte della trasformazione digitale, si inserisce anche il progetto formativo per l’incremento delle competenze digitali denominato MEDS – Medicina Digitale Sardegna, promosso da ARES Sardegna nell’ambito della Missione 6 C.2 del PNRR. Avviato a febbraio 2025, MEDS mira a formare 29.000 professionisti del Servizio Sanitario sardo.