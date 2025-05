Bosa e Macomer: 48enne arrestato per maltrattamenti in famiglia, violenze anche davanti ai figli

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bosa e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Macomer, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura della Repubblica.

L’indagine ha portato alla luce una serie di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, che sarebbero stati commessi dall’indagato sin dal 2018. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe sottoposto l’ex compagna a continue violenze fisiche e verbali, spesso alla presenza dei figli minori della coppia. In più occasioni, avrebbe anche minacciato di morte la donna, intimandole di non rivolgersi ai Carabinieri per denunciare le sue aggressioni.

L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa a Bosa. L’uomo si è presentato sotto l’abitazione della donna, insultandola pesantemente. Il motivo? La donna, quella sera, aveva deciso di trascorrere qualche ora in un bar della cittadina della Planargia, una scelta che l’uomo non avrebbe accettato.

Le violenze e le minacce sono state accertate e refertate dai Carabinieri, che hanno raccolto prove sufficienti per chiedere l’emissione della misura cautelare, poi disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Ora il 48enne si trova in carcere, in attesa dell’evoluzione del procedimento penale, che è ancora nella fase delle indagini preliminari. La sua responsabilità sarà accertata nel corso del successivo processo, durante il quale avrà modo di difendersi dalle gravi accuse che gli sono state contestate.