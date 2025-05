Cagliari: albero crolla su auto in sosta in via Paoli, danni ingenti

Momenti di paura ieri a Cagliari, in via Paoli, dove un grosso albero è crollato improvvisamente, travolgendo diverse automobili parcheggiate lungo la strada. La pianta, che appartiene a un vecchio stabile abbandonato ma attualmente utilizzato come abitazione, ha ceduto senza preavviso, schiantandosi sulle vetture in sosta e causando danni significativi.

Secondo le prime ricostruzioni, fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. L'albero, nel suo crollo, ha abbattuto anche un'inferriata che circonda l'edificio, risparmiando per poco la corsia riservata agli autobus, evitando così conseguenze ancora più gravi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l'area e per procedere alla rimozione della pianta, operazione che richiederà tempo e mezzi adeguati. La Polizia Locale ha regolato il traffico nella zona e sta valutando eventuali responsabilità per quanto accaduto.

Resta da chiarire se la pianta fosse stata sottoposta a controlli di stabilità e se vi fossero segnalazioni precedenti riguardanti la sua pericolosità. La strada è rimasta parzialmente chiusa fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.