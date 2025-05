Cagliari: si ribalta con una Fiat 126 in via Piero della Francesca

Un incidente insolito e spettacolare ha animato la serata di ieri in via Piero della Francesca, nella zona de I Mulini, a Cagliari. Una Fiat 126 azzurra si è ribaltata dopo aver urtato un’altra vettura, finendo a ruote all’aria. La scena ha attirato subito l’attenzione dei passanti e degli automobilisti di passaggio, che hanno tentato di prestare i primi soccorsi al conducente del veicolo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza e di gestione del traffico. I sanitari del 118, giunti poco dopo, hanno prestato assistenza ai feriti. Uno di loro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu per le cure del caso.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul numero complessivo dei feriti né sulle dinamiche esatte dell’incidente. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.