Alghero: chiarimenti dalla Botticelli Immobiliare sulla vicenda Monte Carru - Pedra Mea

A seguito della pubblicazione dell’articolo intitolato “Alghero – la lunga attesa dell’acqua potabile a Monte Carru – Pedra Mea”, Botticelli Immobiliare Srl ha inviato una comunicazione formale alla nostra redazione, contestando alcuni punti dell’articolo e fornendo la propria versione dei fatti.

La società chiarisce di aver acquisito diverse unità immobiliari del complesso “Monte Carru” a partire dal 2018, nell’ambito di procedure concorsuali. "Nel medesimo complesso, all’epoca, erano già presenti diversi abitanti che hanno acquistato i propri immobili da soggetti terzi. Alla luce di ciò, Botticelli non può entrare nei dettagli e non può certamente commentare circostanze precedenti al proprio acquisto", precisa la società.

Botticelli Immobiliare sottolinea che l’informazione relativa alla mancanza del collaudo finale sarebbe errata. Secondo la società, "nel gennaio 2019 Botticelli ha richiesto formalmente all’ente competente (il Comune) chiarimenti in merito alle opere necessarie al fine di ottenere l’agibilità del costruito. Ottenuto il riscontro all’istanza citata, Botticelli si è prontamente attivata a richiedere i titoli e le autorizzazioni necessari allo svolgimento delle opere prodromiche all’agibilità. Nell’aprile 2021 è stato emesso il certificato finale di collaudo. A riprova di ciò, basti notare che il Comune, l’8 giugno 2021, ha adottato la relativa determina proprio sulla base del collaudo ottenuto."

Un ulteriore punto sollevato riguarda l’attribuzione alla società del ruolo di lottizzante. Botticelli precisa che "la scrivente è un mero avente causa, non più degli altri condomini. Tuttavia, anche in forza della propria natura istituzionale, si è resa parte diligente procedendo, a proprie esclusive spese, con gli interessamenti e le opere di cui sopra, anche a beneficio degli altri condomini."

Riguardo alla fornitura di acqua potabile, Botticelli Immobiliare afferma di non essere in alcun modo responsabile del servizio. "È evidente che la positiva conclusione dell’allaccio e della fornitura dell’acqua potabile alle unità del complesso non sia, nella maniera più assoluta, nella disponibilità di Botticelli, che non è certamente operatore idrico specializzato. Piuttosto, Botticelli è soggetto penalizzato da tale mancata fornitura, proprio come gli altri condomini", dichiara la società.

La redazione di Gazzetta Sarda ha pubblicato l’articolo originario con l’intento di dare voce ai disagi vissuti dai residenti del quartiere Pedra Mea - Monte Carru, ponendo l'attenzione su una situazione complessa che coinvolge diverse parti. Alla luce delle precisazioni fornite da Botticelli Immobiliare, pubblichiamo questa nota per garantire ai nostri lettori un'informazione completa e corretta.