Siligo: truffa agli anziani con merce contraffatta, bloccato dai carabinieri

Martedì 13 maggio 2025, a Siligo, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un uomo accusato di ricettazione, tentata truffa e commercio di prodotti con segni falsi. La vicenda ha avuto inizio quando alcuni cittadini hanno segnalato ai militari la presenza di un individuo che, porta a porta, aveva tentato di ingannare due donne anziane, proponendo loro l'acquisto di merce sospetta.

Grazie alla tempestiva segnalazione, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a intercettare l'uomo mentre si allontanava da Siligo a bordo della sua autovettura. All'interno del veicolo sono stati rinvenuti 68 coltelli da cucina e utensili vari, tutti privi del marchio di conformità della Comunità Europea (CE) e con il logo contraffatto di una nota azienda. Il valore complessivo della merce sequestrata supera i 700 euro.

Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari, che ha assunto il coordinamento delle indagini. I Carabinieri hanno sottolineato l'importanza dell'intervento per sottrarre dal mercato una significativa quantità di merce contraffatta, confermando che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane per prevenire episodi analoghi.

Si ricorda che, in base al principio della presunzione d’innocenza, l’uomo è considerato innocente fino a prova contraria, che potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.